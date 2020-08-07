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Общество

Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Вблизи деревни Горожане Новосокольнического района, на месте, где располагалось торгово-ремесленное поселение X-XI веков, проходит летняя полевая школа, организуемая Археологическим центром Псковской области. О находках специалистов пишет «Великолуская правда. Новости».

На раскопе обнаружены бусы из разных материалов: стекла, горного хрусталя, сердолика, глины, ременная бронзовая накладка, осколки монет – дирхемов, весовые гири, орнаментированная накладка на костяной гребень, кусок глиняного горшка.

Эти предметы отправят в областной центр для научного исследования.

 

«Это ременная накладка бронзовая, которая украшала пояс каждого мужчины. Чем более авторитетен он был и занимал более высокое социальное положение, тем больше и разнообразнее были такие накладки», - рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков.

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