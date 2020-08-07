Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14

20:14, 07 августа 2020, ПАИ

Четырнадцать человек погибли при жёсткой посадке самолёта в городе Кожикоде в Индии, об этом сообщает Telegram-канала RT со ссылкой на полицию.

На данный момент известно, что 123 человека пострадали, 15 из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. В числе погибших – оба пилота.

Как сообщили в департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, сотрудники генконсульства России сейчас выясняют, были ли на борту самолёта россияне.

Сообщается, что официальной информации о пострадавших и причинах происшествия ещё нет.