Число жертв авиакатастрофы в Индии возросло до 14
Четырнадцать человек погибли при жёсткой посадке самолёта в городе Кожикоде в Индии, об этом сообщает Telegram-канала RT со ссылкой на полицию.
На данный момент известно, что 123 человека пострадали, 15 из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. В числе погибших – оба пилота.
Как сообщили в департаменте Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, сотрудники генконсульства России сейчас выясняют, были ли на борту самолёта россияне.
Сообщается, что официальной информации о пострадавших и причинах происшествия ещё нет.