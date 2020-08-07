Коэффициент распространения коронавируса в Псковской области достиг минимального значения

20:59, 07 августа 2020, ПАИ

В Псковской области коэффициент распространения коронавируса 7 августа опустился до минимального значения и составил 0,4. Показатели распространения коронавируса в регионе подсчитали авторы Telegram-канала «Мюсли вслух», основываясь на данных официального сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас Псковская область занимает первое место среди других субъектов России. Ещё 4 августа регион занимал 43-е место, находясь в «жёлтой зоне».

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько в среднем один инфицированный успевает заразить до своей изоляции, и высчитывается следующим образом: число зарегистрированных больных за последние четыре дня делят на тот же показатель за предыдущие четыре дня. Если в итоге получается индекс меньше единицы – значит, распространение COVID-19 в регионе сокращается.

В России коэффициент распространения коронавируса 6 августа опустился до минимального значения. За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболело 19 человек, поправилось ‒ 32.