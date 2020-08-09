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Общество

3,7 км дороги отремонтировали в Себежском районе

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

В Себежском районе состоялась приемка отремонтированного участка дороги на трассе Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Дорога соответствует всем нормативам и была принята комиссией без замечаний», - написал глава региона.

На трассе в Себежском районе отремонтировали 3,7 километра дороги. Рабочие заменили асфальт, укрепили обочины, отремонтировали автобусные остановки и нанесли дорожную разметку. Ремонтные работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«Сезон дорожных работ в самом разгаре», - отметил Михаил Ведерников.

 До 2023 года в Себежском районе отремонтируют несколько дорог.

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