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Общество

Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом

 

9 августа около 16:10 на трассе Псков – Гдов Audi въехала в рейсовый автобус.

По предварительным данным, пострадал водитель иномарки. Пассажиры автобуса от госпитализации отказались.

Предположительно, водитель Audi не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди автобус.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фотографии с места аварии опубликованы здесь.

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