Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
9 августа около 16:10 на трассе Псков – Гдов Audi въехала в рейсовый автобус.
По предварительным данным, пострадал водитель иномарки. Пассажиры автобуса от госпитализации отказались.
Предположительно, водитель Audi не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди автобус.
На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фотографии с места аварии опубликованы здесь.