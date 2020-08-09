Красный Крест выделит Ливану 40 миллионов евро

19:51, 09 августа 2020, ПАИ

Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение в 2020 году оказать помощь населению Ливана на сумму в 40 миллионов евро. Об этом заявил президент МККК Петер Маурер во время выступления на международной видеоконференции по сбору средств для Ливана, пишет ТАСС.

«Согласно нашим первым оценкам, расходы Красного Креста потребуют дополнительно до конца 2020 года 40 миллионов евро на цели немедленного реагирования, - заявил он. - Однако помимо этого исключительно важна ваша поддержка в долгосрочном плане".

Таким образом, Красный Крест также рассчитывает на долгосрочную поддержку своей деятельности в этой стране со стороны доноров.

Как подчеркнул президент организации, существенную ценность имеет поддержка со стороны доноров организаций и учреждений, оказывающих помощь пострадавшим на передовой. Среди них он назвал Ливанское общество Красного Креста и Университетскую больницу имени Рафика Харири.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.