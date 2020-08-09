Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность

20:48, 09 августа 2020, ПАИ

С Международным днем коренных народов мира, который отмечается 9 августа, губернатор Псковской области поздравил малочисленный народ сето, проживающий в Печорском районе. Поздравление Михаил Ведерников опубликовал в своем Instagram.

«Сето – оптимистичные, дружелюбные, гостеприимные и вместе с тем гордые люди, которые через века бережно пронесли свою обособленность и самобытность. Каждый из них является хранителем уникальной культуры, языка, обрядов и традиций», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что при этом сето открыты миру, приглашают гостей и туристов, развивают музей в деревне Сигово Печорского района, проводят фестивали и активно участвуют в общественной и культурной жизни региона.

«Администрация Псковской области будет и дальше поддерживать их древние традиции. Наша общая обязанность – сохранение и защита вашего поистине всенародного культурного достояния, часть из которого входит в список наследия ЮНЕСКО», - подчеркнул губернатор и пожелал народу сето сил и крепкого здоровья.

Репортаж из музея сето в деревне Сигово читайте здесь.