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Общество

Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове

Фото: администрация Псковского района.

У монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе отреставрировали скамейки. Как сообщается в группе администрации Псковского района в соцсети «ВКонтакте», работы провели в рамках благоустройства территории у памятника.

Скамейки привели в порядок силами УФСИН России по Псковской области.

Фото: администрация Псковского района.

«Надеемся, что жители и гости нашего региона оценят качество выполненных работ», - отметили в администрации.

Ранее руководство муниципалитета опубликовало проект благоустройства территории у монумента.

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