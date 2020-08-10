Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове

11:38, 10 августа 2020, ПАИ

У монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе отреставрировали скамейки. Как сообщается в группе администрации Псковского района в соцсети «ВКонтакте», работы провели в рамках благоустройства территории у памятника.

Скамейки привели в порядок силами УФСИН России по Псковской области.

«Надеемся, что жители и гости нашего региона оценят качество выполненных работ», - отметили в администрации.

Ранее руководство муниципалитета опубликовало проект благоустройства территории у монумента.