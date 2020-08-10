Продажа туров по России с кешбэком начнётся 21 августа

13:02, 10 августа 2020, ПАИ

Реализация программы кешбэка за поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до 28 августа. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал подробности новой госпрограммы в сфере внутреннего туризма, пишет Regnum.

Чернышенко отметил, что в программе участвуют все российские регионы, но некоторые, уже перегруженные в летний сезон, станут доступны для туристов, рассчитывающих на кешбэк, с 1 октября.

Отправиться в путешествие будет необходимо до конца 2020 года.

«Эта программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и на тех, кто любит путешествовать самостоятельно. По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек», - заявил вице-премьер.

Участником программы можно стать при помощи портала мирпутешествий.рф, где нужно будет выбрать тур или гостиничные услуги. Далее совершить платёж при помощи карты с национальной системой «Мир». Участники программы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей.

Вице-премьер добавил, что к программе подключились более 700 операторов.

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