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Общество

Путин поручил привить от гриппа до 60% россиян

Фото: Андрей Степанов.

До 60% населения России должны привить от гриппа в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов. После регистрации вакцины от коронавируса россияне также должны получить прививку от COVID-19. Это следует из поручения президента России правительству, опубликованного на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил профинансировать в полном объёме профилактику острых респираторных инфекций, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения. При этом привиты от гриппа должны быть до 75% людей из групп риска.

Также глава государства поручил профинансировать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, которая пройдет после регистрации соответствующих препаратов.

Доклад о проделанной работе премьер-министр Михаил Мишустин предоставит до 1 октября.

В Псковской области также намерены привить до 60% жителей.

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