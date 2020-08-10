Псковичам рассказали, как получить кешбэк за тур

15:46, 10 августа 2020, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области представил подробности участия в программе кешбэка за поездки по России. Алгоритм действий комитет опубликовал в своем Instagram.

Чтобы стать участником программы и получить компенсацию за путешестивие, необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир» и зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы.

Далее с 21 по 28 августа на официальном сайте программы мирпутешествий.рф можно выбрать направление (регион), куда вы хотите отправиться до 20 декабря 2020 года. На сайте можно будет выбрать полный тур или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск.

Путешествие может быть любой продолжительности от 5 дней (4 ночей), количество туристов также может варьироваться.

В период действия программы с 21 по 28 августа необходимо оплатить картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания.

Возврат суммы государственной субсидии придет на карту, с которой произведена оплата, в срок до 5 рабочих дней. Возврат средств начисляется за покупку туров по всем регионам России. В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе до 20 декабря 2020 года.

Список туроператоров и отелей, участвующих в программе, а также более подробную информацию можно будет найти на мирпутешествий.рф с 21 августа.