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Общество

Псковские турфирмы примут участие в программе кешбэка

21 августа в России стартует продажа туров по программе кешбэка за поездки по России, Псковская область также предлагает свои услуги российским туристам, рассказала в эфире ПАИ-live председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Таким образом, у путешественников будет возможность посетить Псков, сэкономив пять тысяч рублей.

Светлана Баранова отметила, что уже поступали запросы из Петрозаводска, но до старта программы рано говорить о первых клиентах.

Псковский эксперт туристической отрасли выразила надежду, что эта программа станет в России регулярной и туристы смогут пользоваться ею постоянно.

Ранее в профильном комитете псковичам рассказали, как получить кешбэк за тур.

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