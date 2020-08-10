Псковские турфирмы примут участие в программе кешбэка

17:37, 10 августа 2020, ПАИ

21 августа в России стартует продажа туров по программе кешбэка за поездки по России, Псковская область также предлагает свои услуги российским туристам, рассказала в эфире ПАИ-live председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Таким образом, у путешественников будет возможность посетить Псков, сэкономив пять тысяч рублей.

Светлана Баранова отметила, что уже поступали запросы из Петрозаводска, но до старта программы рано говорить о первых клиентах.

Псковский эксперт туристической отрасли выразила надежду, что эта программа станет в России регулярной и туристы смогут пользоваться ею постоянно.

Ранее в профильном комитете псковичам рассказали, как получить кешбэк за тур.