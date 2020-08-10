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Общество

Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы

Интерактивную площадку в будущем парке Строителей, который расположится на берегу Псковы напротив Финского парка, застелили досками, на ней уже играют дети, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Широкую деревянную дорожку прокладывают вдоль всего берега.

На интерактивной площадке планируется проводить массовые мероприятия. Вокруг неё будет зелёная зона с пешеходными и велосипедными дорожками, в парке установят скамейки, сделают освещение. Кроме того, на набережной появится стационарный туалет. Также предполагается, что в центре площадки появится сферическая установка, или купольный дом.

Ранее подрядчик обещал полностью сдать новый парк Строителей в Пскове в сентябре.

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