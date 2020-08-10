В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии

20:47, 10 августа 2020, ПАИ

Отдавать свои премии заставлял подчинённых начальник пожарной части в Псковской области. 10 августа правоохранители задержали подозреваемого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Начальник 27-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1-й отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» потребовал от подчинённых передать ему часть премий по итогам работы в 2019 году. Сотрудники, чтобы избежать негативных последствий на службе, выполнили его требования и отдали ему 63 500 рублей.

Следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ провели более десяти обысков в доме подозреваемого, в его рабочем кабинете и автомобиле, изъяли деньги и документы.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) продолжается. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.