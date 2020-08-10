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Общество

К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»

В Пскове продолжаются поиски 60-летнего жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова, о его исчезновении стало известно 1 июня. Ориентировку опубликовали поисковики в соцсетях отряда «Лиза Алерт».

На вид Геннадию Баранову 65-70 лет, его рост 170 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и волнистые, тёмные с сединой, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Полицейские сообщали, что 1 июня мужчина ушёл из Псковской областной больницы после оказания ему медицинской помощи. Также говорилось об особой примете: в месте сгиба кисти на правой руке у мужчины выпирает кость (из-за перелома со смещением). Когда уходил, был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

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