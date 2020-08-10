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Общество

14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В столице России за прошедший день ещё 14 человек умерло от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба.

«В Москве скончалось 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

Всего в столице 4 599 человек стали жертвами COVID-19.

Оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Заниматься самолечением не стоит.

Ранее в Росстате заявили, что в июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.

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