14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

23:56, 10 августа 2020, ПАИ

В столице России за прошедший день ещё 14 человек умерло от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба.

«В Москве скончалось 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

Всего в столице 4 599 человек стали жертвами COVID-19.

Оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Заниматься самолечением не стоит.

Ранее в Росстате заявили, что в июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.