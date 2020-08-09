И. п. главы Великолукского района провёл совещание с главами волостей по предстоящим выборам
Исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин провел рабочее совещание с главами волостей, на встрече обсудили подготовку к избирательной кампании в единый день голосования, пишет газета Великолукского района «Наш путь».
Участники совещания обсудили актуальные вопросы подготовки к самым масштабным выборам 2020 года в представительные органы сельских поселений района.
В настоящее время территориальная избирательная комиссия Великолукского района регистрирует выдвинувшихся кандидатов в депутаты сельских поселений.