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Политика

И. п. главы Великолукского района провёл совещание с главами волостей по предстоящим выборам

Фото: "Наш путь".

Исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин провел рабочее совещание с главами волостей, на встрече обсудили подготовку к избирательной кампании в единый день голосования, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Участники совещания обсудили актуальные вопросы подготовки к самым масштабным выборам 2020 года в представительные органы сельских поселений района.

В настоящее время территориальная избирательная комиссия Великолукского района регистрирует выдвинувшихся кандидатов в депутаты сельских поселений.

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