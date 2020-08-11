Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом

10:53, 11 августа 2020, ПАИ

Коронавирусом в Псковской области заболело более четырёх тысяч человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки количество заражённых увеличилось на 19. Общее число заболевших достигло 4 001, количество выздоровевших осталось на прежнем уровне – 2 850, умерло 58 человек.

Статистика по районам: Псков – 1251, Великие Луки – 789, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 183, Гдовский район – 81, Дедовичский район – 55, Дновский район – 105, Красногородский район – 38, Куньинский район –39, Локнянский район – 13, Невельский район – 140, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 79, Опочецкий район – 42, Островский район – 284, Палкинский район – 50, Печорский район – 44, Плюсский район – 99, Порховский район – 146, Псковский район – 338, Пустошкинский район – 22, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 28, Стругокрасненский район – 45, Усвятский район – 23.