0
12:46
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
12:18
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11:43
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
11:40
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
11:33
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
10:59
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
10:53
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом

Фото Дарьи Хватковой.

Коронавирусом в Псковской области заболело более четырёх тысяч человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки количество заражённых увеличилось на 19. Общее число заболевших достигло 4 001, количество выздоровевших осталось на прежнем уровне – 2 850, умерло 58 человек.

Статистика по районам: Псков – 1251, Великие Луки – 789, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 183, Гдовский район – 81, Дедовичский район – 55, Дновский район – 105, Красногородский район – 38, Куньинский район –39, Локнянский район – 13, Невельский район – 140, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 79, Опочецкий район – 42, Островский район – 284, Палкинский район – 50, Печорский район – 44, Плюсский район – 99, Порховский район – 146, Псковский район – 338, Пустошкинский район – 22, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 28, Стругокрасненский район – 45, Усвятский район – 23.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса В Великих Луках количество заражённых коронавирусом достигло 789 1 251 человек заразился коронавирусом в Пскове Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса Более 20 миллионов человек в мире заражены COVID-19 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве 10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
11 августа 2020
Дочь Путина сделала прививку от коронавируса
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11 августа 2020
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа 2020
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
11 августа 2020
Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
11 августа 2020
«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
11 августа 2020
Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
11 августа 2020
Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом
В двух деревнях Островского района изменится график вывоза мусора
11 августа 2020
В двух деревнях Островского района изменится график вывоза мусора

Идет загрузка...