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Общество

В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса

За последние сутки в Псковской области зарегистрировали один летальный случай от коронавируса. Число смертей среди пациентов с COVID-19 в регионе достигло 58. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Псковской области заболел коронавирусом 4001 человек, избавились от инфекции 2850 пациентов, скончались – 58.

Накануне стало известно, что очаг COVID-19 вспыхнул в Савво-Крыпецком мужском монастыре, в Псковской областной больнице продолжают выявлять новые случаи коронавируса.

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Дочь Путина сделала прививку от коронавируса В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса В Великих Луках количество заражённых коронавирусом достигло 789 1 251 человек заразился коронавирусом в Пскове Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса Более 20 миллионов человек в мире заражены COVID-19 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве 10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом
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