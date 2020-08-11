В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса

10:31, 11 августа 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области зарегистрировали один летальный случай от коронавируса. Число смертей среди пациентов с COVID-19 в регионе достигло 58. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в Псковской области заболел коронавирусом 4001 человек, избавились от инфекции 2850 пациентов, скончались – 58.

Накануне стало известно, что очаг COVID-19 вспыхнул в Савво-Крыпецком мужском монастыре, в Псковской областной больнице продолжают выявлять новые случаи коронавируса.