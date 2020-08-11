Передача боевого знамени новому командиру псковской дивизии ВДВ прошла в Пскове

11:40, 11 августа 2020, ПАИ

В Пскове прошла церемония передачи боевого знамени 76-й дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня, 11 августа, прошла торжественная передача боевого знамени командиром 76-й гвардейской черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майором Игорем Каплием гвардии полковнику Сергею Чубарыкину.

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, старший инспектор 76-й дивизии, почётный гражданин города воинской славы, гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта, первый заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Андрей Холзаков, настоятель храма Александра Невского, протоиерей Олег Тэор и личный состав 76-й дивизии.

Игорь Каплий поблагодарил командиров воинских частей. После этого был озвучен указ министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении от должности командира Игоря Каплия, зачислении его в Академию военного генштаба и назначении на место командира 76-й дивизии гвардии полковника Сергея Чубарыкина.

Гвардии генерал-майор Игорь Каплий торжественно передал боевое знамя новому командиру 76-й дивизии полковнику Сергею Чубарыкину.

«Накопленный боевой опыт работы, ответственный подход ко всем поставленным задачам позволили Вам не только сохранить лучшие традиции воинской части, но и приумножить их», - отметил Владимир Воробьёв, выразив уверенность в том, что новому командиру удастся продолжить традицию добрых взаимоотношений между руководством дивизии и Псковом.

«Сегодня торжественный день для подведения итогов службы командира Игоря Каплия и начало новой страницы полковника Сергея Чубарыкина. Псков - наша родная земля, и никто, кроме Вас, не защитит эту многострадальную землю. Полковнику Чубарыкину желаю быть лучшим среди лучших, а генерал-майору Каплию - хорошей учебы», - добавил Андрей Холзаков.

К поздравлениям присоединились Станислав Семенюта и протоиерей Олег Тэор, они поблагодарили Игоря Каплия за службу и пожелали командирам крепкого здоровья и успехов в дальнейших ратных трудах на благо Родины.

В завершение церемонии Игорь Каплий выразил благодарность своим товарищам за добрую службу и пожелал удачи и успехов новому командиру.

Мероприятие завершилось торжественным маршем под предводительством нового командира 76-й дивизии Сергея Чубарыкина.