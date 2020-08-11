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Общество

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

Фото Андрея Степанова

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, пишет telegram-канал РИА Новости.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что российская вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

Владимир Путин отметил, что рассчитывает на массовый выпуск вакцины в России в ближайшее время, а также объявил, что его дочь сделала прививку от коронавируса.

Ранее говорилось о том, что массовую вакцинацию населения от COVID-19 Минздрав России планирует начать с октября. Первыми будут прививаться медики и пожилые люди.

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