В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

11:43, 11 августа 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, пишет telegram-канал РИА Новости.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что российская вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

Владимир Путин отметил, что рассчитывает на массовый выпуск вакцины в России в ближайшее время, а также объявил, что его дочь сделала прививку от коронавируса.

Ранее говорилось о том, что массовую вакцинацию населения от COVID-19 Минздрав России планирует начать с октября. Первыми будут прививаться медики и пожилые люди.