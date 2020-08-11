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Общество

Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

Одна из дочерей президента России Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет РИА Новости.

Как рассказал Владимир Путин, после первого укола, первой прививки, у его дочери поднялась температура тела до 38 градусов, на следующий день снизилась до 37 градусов. После второго укола также наблюдалось повышение температуры тела, но вскоре все нормализовалось. «Чувствует себя она хорошо, и титры высокие», - сказал президент.

Глава государства добавил, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры после прививки.

На совещании с правительством Владимир Пути объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

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Дочь Путина сделала прививку от коронавируса В Великих Луках количество заражённых коронавирусом достигло 789 1 251 человек заразился коронавирусом в Пскове Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице Более четырёх тысяч жителей Псковской области заразились коронавирусом В Псковской области ещё один человек умер от коронавируса Более 20 миллионов человек в мире заражены COVID-19 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве 10 монахов Крыпецкого монастыря под Псковом заразились коронавирусом Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года
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