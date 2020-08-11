Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

12:46, 11 августа 2020, ПАИ

Одна из дочерей президента России Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет РИА Новости.

Как рассказал Владимир Путин, после первого укола, первой прививки, у его дочери поднялась температура тела до 38 градусов, на следующий день снизилась до 37 градусов. После второго укола также наблюдалось повышение температуры тела, но вскоре все нормализовалось. «Чувствует себя она хорошо, и титры высокие», - сказал президент.

Глава государства добавил, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры после прививки.

На совещании с правительством Владимир Пути объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.