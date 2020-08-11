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Общество

Вузы России начнут работать в очном формате с 1 сентября

С 1 сентября российские вузы начнут работу в традиционном очном формате. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра образования Валерия Фалькова.

По его словам, во всех учебных заведениях регулярно начнут измерять температуру, а в помещениях — проводить дезинфекцию воздуха. Ношение масок в вузах при этом будет обязательным. Средства индивидуальной защиты можно будет не использовать только при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время лекций, уточнил Фальков. Он также сообщил, что занятия физкультурой станут проводить на открытом воздухе.

«Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в России занятия в школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.

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