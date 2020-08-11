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Общество

Ремонт Рижского проспекта в Пскове продолжится в 2021 году

Фото: pskov.ru.

В следующем году в Пскове отремонтируют еще один участок Рижского проспекта: от пересечения с улицей Юбилейной в сторону выезда из города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, протяженность участка составит около двух километров.

10 августа в Пскове завершился ремонт 2,3 километра дорожного полотна. Ремонтные работы закончили на три недели раньше срока. 95 миллионов рублей выделили из консолидированного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На восьми остановках вдоль ремонтируемого участка уложили тротуарную плитку. На пешеходных переходах занизили бордюрный камень и уложили тактильную плитку.

На ремонт дорог в Пскове в 2020 году выделили более 1 миллиарда рублей. Более 100 миллионов рублей направят на ремонт дворовых территорий и социально важных проездов, расположенных на избирательных округах. Около 7 миллионов рублей получил каждый избирательный округ для реализации наказов избирателей.

В планах на 2020 год ремонт 18 улиц, площади, двух мостов и путепровода, тротуаров вдоль восьми улиц и на мосту Александра Невского, двух проездов и пяти дворовых территорий.

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