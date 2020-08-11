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Общество

Иордания подаст заявку на закупку российской вакцины от коронавируса

Иордания планирует отправить заявку на закупку российской вакцины от коронавируса, которая была официально зарегистрирована сегодня, 11 августа. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Саад Джабер, пишет ТАСС.

«Иордания следила за вакциной с самого начала её разработки на ранних стадиях, она изучалась в закрытых кругах, – сказал министр здравоохранения. – Королевство свяжется с российскими властями с тем, чтобы получить российскую вакцину как можно скорее».

Саад Джабер подчеркнул, что разработанный в РФ препарат изначально не выставлялся на коммерческой основе, как это делали международные компании, которые предлагали резервировать вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идёт о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава страны, которая прошла клинические испытания в июне-июле. Также глава государства заявил, что одна из его дочерей испытала препарат на себе.

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