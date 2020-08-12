Изборский музей проведет выставку в воинской части

07:37, 12 августа 2020, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» выставит коллекцию предметов быта и прикладного искусства в одной из воинских частей Пскова, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Экспозицию подготовили для участников Международного этапа конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод – 2020».

Представленные на выставке предметы иллюстрируют уклад жизни жителей Изборска и его округи в начале ХХ века. Интерес представляют деревянные сундуки сделанные мастерами вручную. Один из них служил для хранения приданного молодой девушки, а другой – ларь для хранения зерна. Большая ступа с пестом, выполненная из цельного ствола дерева, была неотъемлемой частью домашнего хозяйства каждой крестьянской семьи. Украшением выставки стали предметы женского костюма русских и сето, сотканные вручную на ткацком стане.

Выставка музея знакомит с культурой Псковской области не только российских военнослужащих, но и иностранных гостей, которые уже прибыли в Псков.