Выбранные псковичами граффити начнут наносить уже в эти выходные

10:35, 12 августа 2020, ПАИ

В Пскове завершился конкурс граффити для нанесения на стены технических сооружений города, ранее сообщалось, что на конкурс поступило 82 макета. Псковичи выбрали лучшие эскизы, которые позже украсят бледные городские стены. Конкурс был организован в рамках фестиваля граффити и стрит-арт-культуры «Плеск».

Начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила, что художники начнут наносить граффити уже в эти выходные - 15-16 августа.

Также она пояснила, почему пришлось перезапускать голосование по улице 23 Июля. По ее словам, из-за технических неполадок не все предложенные макеты загрузились на площадку для голосования.

Вот такие граффити появятся теперь в Пскове в ближайшее время:

Улица Розы Люксембург, дом 18 (территория школы № 23), 42%, 218 голосов

Улица 23 Июля, дом 9 (территория школы № 18), 40%, 46 голосов

Улица Труда, дом 25 (напротив 12-й школы), 25%, 177 голосов

Улица Байкова (территория школы № 26), 38%, 366 голосов

Улица Алтаева (жилой квартал), 37%, 289 голосов

Улица Льва Толстого, 28%, 165 голосов

Улица Инженерная, дом 21 (жилой квартал), 27%, 154 голоса

Улица Народная, дом 10-10а (жилой квартал), 49%, 279 голосов

Улица Народная, дом 27 (жилой квартал), 26%, 143 голоса

Рижский проспект, дом 49 (жилой квартал), 56%, 293 голоса

Улица Рокоссовского, 10-14 (жилой квартал), 36%, 191 голос.