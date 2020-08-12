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Самолёт по маршруту Псков – Симферополь будет летать два раза в неделю

Два раза в неделю будет летать самолёт по маршруту Псков – Симферополь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн».

Полёты по маршруту Псков – Симферополь стартуют 18 августа. Компания также продолжит выполнение рейсов из Пскова в Анапу и Калининград дважды в неделю до 19 сентября.

Жители Псковской области смогут улететь в Симферополь по вторникам и субботам на современных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

«Мы рады объявить о запуске нового направления из Пскова и дать возможность пассажирам из этого региона застать бархатный сезон в Крыму. Также, оценив загрузку на рейсах в Калининград и Анапу, мы решили продлить выполнение полетов до 19 сентября. Не сомневаюсь в том, что многие пассажиры воспользуются услугами нашей авиакомпании и смогут провести отличный отпуск на берегу Балтийского моря или черноморских курортах», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

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