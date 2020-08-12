Памятник воздухоплаванию появится в Великих Луках
В Великих Луках установят памятник воздухоплаванию. Уже началась подготовка площадки, пишет «Луки.ру».
В городе начали подготавливать площадку, на которой будет установлен памятный знак, посвящённый 25-летию Международной встрече воздухоплавателей.
Памятник знак будет располагаться на набережной лейтенанта Шмидта, у плотины. Он будет установлен за счет внебюджетных средств.
Ранее к властям обращался великолучанин, который просил установить памятник воздухоплаванию.