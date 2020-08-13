1 октября в Пскове откроют движение по улицам Фабрициуса и Инженерной

11:32, 13 августа 2020, ПАИ

На улице Яна Фабрициуса в Пскове подрядчик уже засыпает котлован, в ближайшее время комиссия примет асфальт. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель профильного комитета сообщил, что 1 октября на улице Яна Фабрициуса, а также на пересечении Индустриальной и Инженерной уже откроют движение для транспорта.

На участке дороги на Запсковье, где будет организовано круговое движение, нет необходимости перекрывать дорогу, поскольку можно будет объехать ремонтируемый участок по краям. Полного закрытия дороги не будет, подчеркнул Борис Елкин.