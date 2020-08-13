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В Псковской области хотят ужесточить ограничения по коронавирусу
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Общество

В Псковской области хотят ужесточить ограничения по коронавирусу

Фото Дарьи Хватковой.

Впервые за долгое время в Псковской области ожидается ужесточение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом, анонсируя заседание оперативного штаба по ситуации с COVID-19 завтра, 14 августа, сообщил официальный Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Члены регионального оперштаба обсудят возобновление работы театров, филармонии, кинотеатров, стационарных аттракционов и бассейнов. «Последние под вопросом – изучаются данные федеральных исследований по этой теме. При этом впервые за долгое время ожидаются и меры по ужесточению», - говорится  в сообщении.

Кроме того, власти планируют провести рейды в автобусах и магазинах, так как многие псковичи стали игнорировать меры безопасности.

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