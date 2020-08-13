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Общество

Борис Елкин рассказал о трудностях строительства велосипедных дорожек вдоль Рижского проспекта

О трудностях строительства велосипедных дорожек вдоль Рижского проспекта рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время пресс-конференции 13 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вдоль Рижского проспекта есть хорошие места, чтобы сделать велосипедную дорожку, - отметил Борис Елкин. – Мы рассматриваем возможность делать дорожку только на тротуарах».

От Юбилейной до Народной хороший тротуар, но ближе к Четырем Углам начинается сужение дороги, отметил Борис Елкин.

«Нужно сделать маршрут осмысленным, с минимальными потерями, чтобы не класть новый асфальт, - отметил Борис Елкин. – Брусчатка там, где она есть, будет переложена».

Также Борис Елкин рассказал о возможность появления велосипедных дорожек на Запсковье, от Инженерной до улицы Труда.

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