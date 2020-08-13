«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова

17:19, 13 августа 2020, ПАИ

О скульптуре «Пуп земли кузнечной», которая встречает гостей Двора Постникова в Пскове, рассказали сотрудники Псковского музея-заповедника в своих соцсетях.

«Пуп земли кузнечной» - это большой 160-сантиметровый гвоздь, по которому ползёт улитка. Музейщики отмечают, что именно гвоздь становится первым изделием, которое доверяют выковать начинающему кузнецу.

«Гвоздь к тому же похож на указующий перст. Он показывает, что Псковская земля является кузнечной землёй. Область славится своими кузнецами, поэтому любая железка, воткнутая в эту землю, начинает оживать. Этот памятник в том числе. Именно поэтому шляпка гвоздя выполнена в виде человеческого пупка, а по ножке ползёт небольшая улитка, которая приняла гвоздь за настоящий гриб», - поделились в соцсетях сотрудники учреждения.

Ранее ПАИ писало о кованой избушке на курьих ножках, которая также украшает территорию Двора Постникова.