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Общество

Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно

Псковский вейк-парк предназначен не только для райдеров, в нём могут отдохнуть все любители активного отдыха, в том числе спортсмены.

Бесплатная спортивная площадка с тренажёрами и инвентарём открыта для всех псковичей.

«Протусовались на этой площадке всё лето, – рассказывает фитнес-тренер Александр Петров. – Замечательная атмосфера: тепло, кислорода много, тренажёры на все группы мышц. Занимаемся гантелями, штангами, используем петли TRX. Восстановление между подходами быстрее проходит на свежем воздухе, нежели в тесном душном помещении тренажёрного зала».

Псковский вейк-парк расположен на улице Яна Райниса, 41б. Вейк-парк в Пскове предлагает также и другие развлечения для посетителей: гости могут прокатиться на вейкборде, сапборде, поиграть в волейбол, отдохнуть на пуфах. В вейк-парк можно приходить всей семьёй: детям тоже будет чем заняться.

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