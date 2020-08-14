За два месяца в Псковской области произошло снижение заболеваемости COVID-19 – Нестерук

10:55, 14 августа 2020, ПАИ

За два месяца произошло снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«За два месяца произошло значительное снижение заболеваемости, - отметил Нестерук. – На прошлой неделе было значительное снижение, мы были на уровне середины мая».

По словам главного санитарного врача, на этой неделе хорошая тенденция поддержана не была, что говорит о росте заболеваемости коронавирусом. Согласно последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 4 109 человек, умерло 59, выздоровело 2 900.