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Общество

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов

Все первоклассники получат желанные места в школах города. Фото Дарьи Хватковой.

В этом году Псковская инженерно-лингвистическая гимназия примет больше первоклассников, чем в прошлом году, рассказала в эфире ПАИ-live 14 августа начальник управления образования Анна Кузыченко.

Она отметила, что с устройством первоклассников в ПИЛГ всегда был бум.  В этом году, чтобы устроить всех желающих в первые классы, отобрали у школы пространство для игровых. Перенесли игровые залы в рекреации, а их переоборудовали под классы. Таким образом открыли  два новых дополнительных первых класса. Всего их будет в школе пять.  
«Практически все родители, кто обратился с заявлением о зачислении в гимназию, получат положительный ответ», - заверила Анна Кузыченко, отметив, что муниципалитет выделил около одного миллиона  рублей на изменение пространства в школе.

Также начальник управления образования попросила всех остальных родителей не волноваться о зачислении. С 17 августа будут сверяться списки, всех детей примут в школы

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