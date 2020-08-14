В Псковской инженерно-лингвистической гимназии откроют пять первых классов

13:05, 14 августа 2020, ПАИ

В этом году Псковская инженерно-лингвистическая гимназия примет больше первоклассников, чем в прошлом году, рассказала в эфире ПАИ-live 14 августа начальник управления образования Анна Кузыченко.

Она отметила, что с устройством первоклассников в ПИЛГ всегда был бум. В этом году, чтобы устроить всех желающих в первые классы, отобрали у школы пространство для игровых. Перенесли игровые залы в рекреации, а их переоборудовали под классы. Таким образом открыли два новых дополнительных первых класса. Всего их будет в школе пять.

«Практически все родители, кто обратился с заявлением о зачислении в гимназию, получат положительный ответ», - заверила Анна Кузыченко, отметив, что муниципалитет выделил около одного миллиона рублей на изменение пространства в школе.

Также начальник управления образования попросила всех остальных родителей не волноваться о зачислении. С 17 августа будут сверяться списки, всех детей примут в школы.