Спектакль «Магадан/Кабаре» представят псковичам на Пушкинском фестивале

14:11, 14 августа 2020, ПАИ

На XXVII Пушкинском театральном фестивале представят псковичам спектакль «Магадан/Кабаре». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

14 августа открывается продажа на спектакль XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Это лучший спектакль России по итогам сезона 2015-2016 по версии Национальной театральной премии «Золотая маска» выдающегося российского режиссера Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре».

Зрители фестиваля его увидят в четверг, 24 сентября 2020 года. Впервые в Пскове - уникальный авторский театр Юрия Николаевича Погребничко, живого классика русского театрального искусства, которому в этом году исполняется 80 лет. С 1988 года Московский театр «ОКОЛО Дома Станиславского» собирает восторженных зрителей – от высоколобых интеллектуалов до хороших людей безо всякого образования. Внешне неброские, задушевные спектакли Погребничко всегда касаются важных философских материй, всегда сопряжены со смелыми театральными поисками, и столь же неизменно они свободны от снобизма и занудства.

В 2017 году «Магадан/Кабаре» получил «Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы». Билеты уже в продаже.