Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за поддержку в модернизации ЖКХ

22:38, 29 мая 2025, ПАИ

337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной в Пскове. ​Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за оказанную поддержку в модернизации жилищно-коммунальной сферы.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств. Финансирование будет направлено на завершение первого и начало второго этапа реконструкции котельной № 9. Работы продолжатся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества коммунальных услуг для граждан.

Отметим, котельная была введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась. Это важный объект, который обеспечивает теплом более трети Пскова – свыше 75 тысяч жителей центра города, Запсковья и Любятово, а также более 50 социально значимых объектов.