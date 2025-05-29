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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за поддержку в модернизации ЖКХ

337,4 миллиона рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции котельной в Пскове. ​Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за оказанную поддержку в модернизации жилищно-коммунальной сферы.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств. Финансирование будет направлено на завершение первого и начало второго этапа реконструкции котельной № 9. Работы продолжатся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества коммунальных услуг для граждан.

Отметим, котельная была введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась. Это важный объект, который обеспечивает теплом более трети Пскова – свыше 75 тысяч жителей центра города, Запсковья и Любятово, а также более 50 социально значимых объектов.

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