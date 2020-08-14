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Общество

В Псковской области начнут оценивать проекты зданий на доступность для инвалидов

Эксперты оценят объекты, строительство которых запланировано на 2021 год в Псковской области, с точки зрения доступности для маломобильных людей. Документацию должны будут показать рабочей группе до торгов. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов Мариной Борисенковой, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Борисенкова указала на нарушение пожарной безопасности инвалидов в строящемся социальном городке и попросила устранить их.

Глава региона назначил главным по этому вопросу своего заместителя Василия Осипова и попросил предоставить список объектов, которые строятся в Псковской области и где необходимо учесть требования доступной среды.

 

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