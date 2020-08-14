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Общество

Названа причина запрета на батуты в Псковской области

Фото: pixabay.com

Обработать поверхности батута практически невозможно, разрешение на работу батутов ведёт к повышенному риску распространения коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Обработать батут теоретически невозможно. Для этого нужно вызывать пожарную машину. Это огромная площадь, где дети контактируют и которая не будет обрабатываться», – прокомментировал решение оперштаба 14 августа глава управления Роспотребнадзора.

При этом в регионе откроются стационарные парки аттракционов. По словам Александра Нестерука, чтобы провести дезинфекцию карусели, достаточно протереть поверхности и ручки, за которые держится ребёнок. Безусловно, парки аттракционов должны будут соблюдать все требования, прописанные в указе губернатора и в правилах, сформулированных федеральным Роспотребнадзором.

Передвижным ярмаркам также не разрешается работать в Псковской области.

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