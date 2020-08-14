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Общество

В Псковской области 15 августа откроются стационарные аттракционы

Стационарные аттракционы, расположенные на территориях парков, скверов и других зон отдыха, возобновят свою работу с 15 августа. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Стационарные аттракционы откроются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Кроме того, с 15 августа в Пскове начинают свою работу кинотеатры, театры и бассейны.

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