В Псковской области 15 августа откроются стационарные аттракционы

21:23, 14 августа 2020, ПАИ

Стационарные аттракционы, расположенные на территориях парков, скверов и других зон отдыха, возобновят свою работу с 15 августа. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Стационарные аттракционы откроются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Кроме того, с 15 августа в Пскове начинают свою работу кинотеатры, театры и бассейны.