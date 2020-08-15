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Общество

Telegram запустил видеозвонки

В мессенджере Telegram появились видеозвонки. Об этом сообщается в блоге компании. 

Чтобы позвонить кому-либо, нужно нажать на значок камеры в профиле пользователя. Во время видеозвонка в любой момент можно переключиться на голосовую версию. В компании отметили, что в ближайшие месяцы в Telegram можно будет осуществлять и групповые видеозвонки. 

Кроме того, в Telegram пояснили, что для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование: «Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надёжно защищён шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков».

«Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей. Сегодня Telegram находится в десятке наиболее востребованных приложений в мире, а с его помощью можно не только оставаться на связи с друзьями и коллегами, но и учиться, обмениваться новостями, находить единомышленников», – добавили в компании. 

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