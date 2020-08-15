Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников

18:34, 15 августа 2020, ПАИ

«После прохождения пика заболеваний эпидемиологическая ситуация в Псковской области несколько недель подряд стабильно улучшается», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении.

По его словам, Псковская область уверенно перешла на новый этап снятия ограничений, в регионе открыты практически все сферы экономики. По мнению губернатора, как показала практика, это «сделано вовремя».

«Многие предприятия, особенно в сфере туризма, общественного питания, уже находились на грани. В настоящий момент загрузка отелей достаточно высокая, в ресторанах тоже хороший поток посетителей, спросом пользуются новые авиа- и железнодорожные маршруты. Всё это даёт возможность хорошими темпами восстанавливать региональную экономику после вынужденного простоя», – сказал Ведерников.