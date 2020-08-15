В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов

18:33, 15 августа 2020, ПАИ

В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём уже традиционном видеообращении к гражданам.

«К сожалению, некоторые потеряли бдительность и стали легкомысленно относиться к требованиям противовирусной безопасности. Увеличилось число так называемых ковид-диссидентов. Например, в торговых центрах и продуктовых магазинах некоторые посетители упрямо отказываются от ношения масок, конфликтуют на этой почве с продавцами и охранниками», – сказал Ведерников.

При этом он отметил, что в некоторых случаях доходит до абсурда. По его словам, в Роспотребнадзор систематически поступают жалобы на отказ в оказании услуг из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и это сразу негативно отразилось на статистике. «Динамичное снижение числа новых случаев сменилось колебаниями плюс-минус на одном уровне. К сожалению, это означает, что полноценный этап снятия ограничений в настоящий момент просто невозможен», – отметил губернатор.

«Более того, мы вынуждены ужесточить требования к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора», – добавил Ведерников и поблагодарил каждого, кто соблюдает все действующие правила и требует аналогичного отношения от окружающих.

«Остальных призываю пересмотреть своё отношение к противовирусным регламентам», – подчеркнул Михаил Ведерников.