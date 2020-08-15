0
18:34
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
18:33
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
18:31
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
18:30
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
18:29
Программа газификации в Псковской области будет расширена
18:28
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
18:19
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
Еще новости
Общество

В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов

В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём уже традиционном видеообращении к гражданам. 

«К сожалению, некоторые потеряли бдительность и стали легкомысленно относиться к требованиям противовирусной безопасности. Увеличилось число так называемых ковид-диссидентов. Например, в торговых центрах и продуктовых магазинах некоторые посетители упрямо отказываются от ношения масок, конфликтуют на этой почве с продавцами и охранниками», – сказал Ведерников. 

При этом он отметил, что в некоторых случаях доходит до абсурда. По его словам, в Роспотребнадзор систематически поступают жалобы на отказ в оказании услуг из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и это сразу негативно отразилось на статистике. «Динамичное снижение числа новых случаев сменилось колебаниями плюс-минус на одном уровне. К сожалению, это означает, что полноценный этап снятия ограничений в настоящий момент просто невозможен», – отметил губернатор. 

«Более того, мы вынуждены ужесточить требования к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора», – добавил Ведерников и поблагодарил каждого, кто соблюдает все действующие правила и требует аналогичного отношения от окружающих.

«Остальных призываю пересмотреть своё отношение к противовирусным регламентам», – подчеркнул Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников В России произведена первая партия вакцины от коронавируса Более 4 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Названа причина запрета на батуты в Псковской области О возможных новых очагах коронавируса предупредили в ВОЗ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
15 августа 2020
Эпидемиологическая ситуация в Псковской области стабильно улучшается — Михаил Ведерников
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
15 августа 2020
В Псковской области увеличилось число ковид-диссидентов
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
15 августа 2020
Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
15 августа 2020
Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом
Программа газификации в Псковской области будет расширена
15 августа 2020
Программа газификации в Псковской области будет расширена
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
15 августа 2020
Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
15 августа 2020
Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году
Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников
15 августа 2020
Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников

Идет загрузка...