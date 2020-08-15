Если кинотеатры, театры и бассейны остались бы закрыты, то мы бы их потеряли — Михаил Ведерников

18:17, 15 августа 2020, ПАИ

«Принято решение о снятии ограничений с направлений, которые находились в простое уже полгода. Речь идёт о кинотеатрах, театрах, филармонии, стационарных уличных аттракционах и бассейнах. Если они и дальше будут оставаться закрытыми, то через некоторое время мы их просто потеряем», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видеообращении.

При этом глава региона не исключил, что некоторые шаги, которые были предприняты на прошедшем оперативном штабе, возможно, через два или три месяца придётся отменить. Но, по словам Михаила Ведерникова, власти региона «осознанно пошли на этот шаг для того, чтобы дать возможность экономике сделать глоток свежего воздуха».

«Если дополнительные ограничения будут вводиться, то с тем, чтобы этот период максимально и без последствий можно было пройти. В противном случае, если ограничения останутся на прежнем уровне, многие организации лишатся сотрудников и люди вынужденно сменят профиль своей деятельности. Мы, безусловно, делаем всё необходимое, чтобы минимизировать возможные риски», – заявил губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что каждый житель и гость Псковской области должен понимать, что опасность не ушла и нужно следовать всем разработанным рекомендациям.