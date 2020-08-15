Рейды в магазинах и общественном транспорте будут проходить в Псковской области

18:31, 15 августа 2020, ПАИ

«Со следующей недели будут проводиться систематические рейды в общественном транспорте и в продуктовых магазинах. Мы внесли изменения в противовирусный указ, по которому ответственность за нарушения будет распространяться не только на владельцев и руководителей организаций, но и на самих посетителей», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении.

Кроме того, глава региона напомнил, что на прошедшем оперативном штабе главный санитарный врач Александр Нестерук привёл «очень показательную статистику»: обратным счётом специалисты определили, что на сегодняшний день на территории Псковской области перемещается более 2,5 тысячи людей – носители коронавирусной инфекции. При этом, как подчеркнул Михаил Ведерников, тысяча «таких человек» ходит по городу Пскову.

«В магазинах, в общественных местах, в аптеках, в общественном транспорте не все соблюдают масочный режим, некоторые из этих людей являются бессимптомными носителями инфекции. Поэтому я ещё раз прошу очень внимательно относиться ко всем регламентированным требованиям», – заключил губернатор.