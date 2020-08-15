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Общество

Псковский губернатор: Направление Псков — Симферополь пользуется большим спросом

Авиасообщение по маршруту Псков – Симферополь, продажу билетов на который открыла компания «Руслайн», пользуется большим спросом. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видеообращении

По его словам, сегодня аэропорт «Княгиня Ольга» не может конкурировать по пассажиропотоку с крупнейшими аэропортами страны. И, учитывая высокую востребованность маршрута в Симферополь, физически возможности выбить более удобное время в этом году не было. 

Михаил Ведерников поделился статистическими данными об авиамаршруте: за первые сутки было приобретено более 30 билетов. Притом что большинству людей было необходимо время для планирования отпуска. Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день куплено уже 139 билетов: 80 – туда и 59 – обратно. 

«Первоначально в связи с эпидемией сам запуск маршрута оказался под вопросом. Мы доказали, что маршрут востребован, затем компания поставила цену в диапазоне от 7 до 14 тысяч рублей. Снова последовала продолжительная работа, в результате которой удалось договориться о снижении максимальной цены до 7 тысяч рублей. В следующем году мы, безусловно, будем работать и над корректировкой времени и постараемся скорректировать цену билета, но на сегодняшний день это лучшее из доступного, и оно прогнозируемо пользуется спросом», – рассказал Ведерников. 

Кроме того, он обратил внимание на негативные комментарии в социальных сетях и прояснил ситуацию: «Видел и негативные комментарии в части стоимости билетов, времени прилёта, которое не совпадет с периодом заселения в отель. За каждым новым маршрутом стоит кропотливая работа, которая включает в себя переговоры с Росавиацией, с нашими коллегами из других регионов, с туроператорами. Благодаря этому нам удалось возродить гражданское авиасообщение в Псковской области, которое, напомню, ещё недавно попросту отсутствовало». 

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