Программа газификации в Псковской области будет расширена

18:29, 15 августа 2020, ПАИ

В Псковской области будет расширена программа газификации на 2021–2025 годы путём включения в неё дополнительно почти 8 тыс. абонентов по всей территории региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении.

Такое соглашение, по его словам, было достигнуто на совещании с директором «Газпроммежрегионгаза» Сергеем Густовым и заместителем председателя правления «Газпромбанка» Александром Мурановым. Михаил Ведерников подчеркнул, что как только программа будет подписана и опубликована, ориентировочно в ноябре этого года, он отдельно расскажет обо всех муниципалитетах и основных объектах.

«Благодаря этому соглашению уже со следующего года мы сможем выйти на принципиально другие темпы газификации региона. Также, учитывая выполнение всех принятых обязательств по погашению задолженности, мы вернулись к переговорам по возобновлению программы «Газпром – детям», строительству котельной в Острове, оформлению подсветки «айсберга» в Великих Луках», – сказал глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил, что встреча с Густовым и Мурановым была приурочена к запуску новой технологической платформы биллинга абонента газовых сетей. Псковская область выступила как пилотный регион для проекта, который в скором времени охватит всю Россию. «И это, конечно, для нас существенная победа. Но основные совместные проекты и планы мы обсуждали на совещании после официальной презентации. «Газпром» является для нас одним из ключевых партнёров, поэтому повестка была крайне насыщенной», – добавил Ведерников.