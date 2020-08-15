Начался ремонт оборудования в котельной Псковского района

18:28, 15 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе начался ремонт котельной, из-за вышедшего из строя оборудования без горячего водоснабжения в муниципалитете осталось 1 008 человек. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении.

По словам главы региона, проблема серьёзная, разом её не решить. Ведерников рассказал, что во время плановых профилактических работ одно из муниципальных предприятий обнаружило, что основной котёл не подлежит ремонту. Руководство предприятия обратилось за помощью в Псковский район, было принято решение о выделении 8 млн рублей на неотложные работы. Но при этом напрямую эти деньги направить на решение проблемы невозможно, поскольку предприятие находится в процедуре банкротства – все средства сейчас направляются на погашение долгов.

«В среду мы договорились, что найдём правовой механизм для решения сложившейся проблемы. В приоритете должно быть возобновление подачи горячей воды, а все хозяйственные и финансовые вопросы до этого момента необходимо отложить», – добавил Михаил Ведерников.