Псковский губернатор призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора в новом учебном году

18:19, 15 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал внимательно отнестись к требованиям Роспотребнадзора, которое ведомство подготовило к новому учебному году в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Об этом глава региона заявил в своём видеообращении.

По словам Ведерникова, федеральный Роспотребнадзор разработал обязательные правила, которые позволяют вернуться к очному обучению с 1 сентября без дополнительного риска как для детей, так и для учителей. По его мнению, спектр требований достаточно широкий: закрепление отдельного кабинета за каждым классом, использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков, создание условий для соблюдения личной гигиены и усиление дезинфекционного режима.

«Я прошу внимательно отнестись к этим требованиям, пусть даже некоторые из них вызывают неудобства. Но давайте помнить, что речь идёт о здоровье детей, поэтому торг здесь неуместен», – подчеркнул Михаил Ведерников.